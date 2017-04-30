ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر مجموعة من الأشخاص يحملون أعلاما أميركية في منطقة يعفور بريف دمشق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وأثارت هذه الصورة استغرابا على اعتبار أن هذا الأمر لا يحصل عادة في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية.

ووفق تقارير إعلامية محلية بسوريا، فإن هذه الصورة جرى التقاطها خلال تصوير حلقة من حلقات مسلسل “بقعة ضوء”، التي تتحدث عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يجسّد شخصيته الممثل سلّوم حداد. ومن المنتظر أن تعرض الحلقة خلال شهر رمضان المقبل. وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

ومن المعلوم أن العلاقة بين دمشق وواشنطن مضطربة، حيث تتهم سوريا أميركا بأنها وراء كل الاحتجاجات والجماعات المسلحة في البلاد التي تحارب القوات النظامية.