بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُلقي كلمته في مؤتمر عَقَده بولاية بنسلفانيا الأميركية، وتبثه شبكات إخبارية، ألقى أحد الحضور حفنة من الأعلام الروسية على طراز أوراق النثار الملوَّنة التي تُلقى في الأعراس.

وبحسب الفيديو الذي نشره موقع “mashable”، الأحد، فإن الأعلام الروسية ظهرت أمام الكاميرات التي كانت موجهة للرئيس الأميركي، وقال الموقع إن ما جرى وباعتباره “حركة احتجاجية، فإنها بكل تأكيد مبتكرة”.

As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW — Steve Kopack (@SteveKopack) April 30, 2017

وفي فيديو آخر نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الأحد، رفع متظاهران العلمَ الروسي، وقد كُتب عليه كلمة ترامب، في إشارة إلى المزاعم التي تدور حول دور روسيا في مساعدة ترامب على الوصول إلى البيت الأبيض، خلال الحملة الانتخابية.

وكان رد فعل ترامب المباشر على التصرف المحرج الذي تعرَّض له خلال المؤتمر الذي عقده، أمس السبت، هو قوله: “حسناً، أخرجوه من هنا”، مشيراً إلى الشخص الذي قام برمي الأعلام في الهواء أمام الكاميرات.

ويُحقِّق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، وكذلك عددٌ من الأجهزة في الكونغرس الأميركي حالياً في صلات الإدارة بروسيا.