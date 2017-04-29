شن مستشار وزير الاعلام اليمني مختار الرحبي, هجوما على نائب رئيس شرطة والمقرب من ولي عهد محمد بن زايد, على خلفية مطالبته بتغيير , قائلاً له ” احترم نفسك ولا تتدخل فيما لا يعنيك “.

 

وقال الرحبي في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موجها حديثه لـ”خلفان”.. ” لست من يقرر هذا يا خرفان.. احترم نفسك ولا تتدخل فيما لا يعنيك”.

وأضاف: ” لا نقبل أن تسيء إلى رئيسنا كما لا تقبل أن نسيء إلى رئيسك.. فلكل دولة قرارها السيادي ولا يسمح لأي أحد بالتدخل فيه “.

وتابع: ” لن نقبل أن يسيء أحد إلى رموز دولتنا من أي أحد حتى وإن كان من شركائنا في التحالف العربي وعلى من يسيء أن يصمت ويحترم حساسية المرحلة “.

وكان الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، طالب بتغيير «هادي»، بعد ساعات من إقالته لمسؤولين يمنيين محسوبين على .

 

وصباح الخميس الماضي، أصدر الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» قرارات جمهورية قضت بإقالة محافظ عدن (جنوب) اللواء «عيدروس الزبيدي»، وتعيين «عبدالعزيز المفلحي» خلفا له.

 

كما أعفى وزير الدولة «هاني بن بريك» من مصبه، وأحاله للتحقيق، وعين 4 وزراء جدد في حكومة «أحمد بن دغر».

 

 

 