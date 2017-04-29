شن مستشار وزير الاعلام اليمني مختار الرحبي, هجوما على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, على خلفية مطالبته بتغيير الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي, قائلاً له ” احترم نفسك ولا تتدخل فيما لا يعنيك “.

وقال الرحبي في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موجها حديثه لـ”خلفان”.. ” لست من يقرر هذا يا خرفان.. احترم نفسك ولا تتدخل فيما لا يعنيك”.

لن نقبل أن يسئ احد إلى رموز دولتنا من اي احد حتى وان كان من شركائنا في التحالف العربي وعلى من يسئ ان يصمت ويحترم حساسية المرحلة . — مختار الرحبي (@alrahbi5) April 28, 2017

وأضاف: ” لا نقبل أن تسيء إلى رئيسنا كما لا تقبل أن نسيء إلى رئيسك.. فلكل دولة قرارها السيادي ولا يسمح لأي أحد بالتدخل فيه “.

لن نقبل أن يسئ احد إلى رموز دولتنا من اي احد حتى وان كان من شركائنا في التحالف العربي وعلى من يسئ ان يصمت ويحترم حساسية المرحلة . — مختار الرحبي (@alrahbi5) April 28, 2017

وتابع: ” لن نقبل أن يسيء أحد إلى رموز دولتنا من أي أحد حتى وإن كان من شركائنا في التحالف العربي وعلى من يسيء أن يصمت ويحترم حساسية المرحلة “.

لن نقبل أن يسئ احد إلى رموز دولتنا من اي احد حتى وان كان من شركائنا في التحالف العربي وعلى من يسئ ان يصمت ويحترم حساسية المرحلة . — مختار الرحبي (@alrahbi5) April 28, 2017

وكان الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، طالب بتغيير «هادي»، بعد ساعات من إقالته لمسؤولين يمنيين محسوبين على الإمارات.

وصباح الخميس الماضي، أصدر الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» قرارات جمهورية قضت بإقالة محافظ عدن (جنوب) اللواء «عيدروس الزبيدي»، وتعيين «عبدالعزيز المفلحي» خلفا له.

كما أعفى وزير الدولة «هاني بن بريك» من مصبه، وأحاله للتحقيق، وعين 4 وزراء جدد في حكومة «أحمد بن دغر».