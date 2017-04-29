كشفت مجلة “بيبول” الأمريكية أنّ النجمة العالمية جانيت جاكسون (50 عاماً)، ما زالت تثق بطليقها المليونير القطري وسام المانع، الذي يصغرها بـ 8 سنوات.

ووفق المجلة يعتزم “المانع” و”جاكسون” التعاون على تربية ابنهما “عيسى” الذي بلغ شهره الثالث.

وأضافت الصحيفة أن صداقة قوية وإحترام متبادل يجمعان الزوجين السابقين.

وكان المانع نشر قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجانيت، واصفاً إياها بالشخصية الأجمل في العالم وشاكراً حبها وتعاونها معها.

ومؤخراً، كشف مدير أعمال النجمة جاكسون أن الأخيرة ستحصل على 500 مليون دولار من زوجها الملياردير القطري وسام المانع بعد اتفاقهما على الطلاق، وليس 200 مليون كما أفادت مجموعة من الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة.

وعبر حسابه الخاص على إنستغرام، قال صديق جانيت المقرب ومدير أعمالها جيل دولدولاو-Gil Duldulao، إن هذا المال من حق المولود وهو ليس من أجل جانيت، مشيراً إلى أن مغنية البوب لن تقبل بهذا المال “لأنها ليست صائدة ماس ولا تحب أن تجني المال بهذه الطريقة”، حسب تعبيره.

وجاء انفصال “جاكسون” عن زوجها المليونير القطري، بعد ثلاثة أشهرٍ فقط من ولادتها طفلهما الأول “عيسى” وهي بعمر الخمسين.

وكانت نجمة البوب، وشقيقة النجم الأشهر مايكل جاكسون، قد تزوَّجت رجل الأعمال القطري وسام المانع عام 2012، وأنجبت طفلهما الأول عيسى في الثالث من يناير/كانون الثاني 2017.