تحولت حلقة من برنامج منوعات مصري إلى مزيج من الجد الهزل حين تعرضت مذيعة البرنامج للطلاق على الهواء مباشرة وظهرت مذيعة برنامج “جراب حواء”، المذاع على قناة “ltc”، الإعلامية “هبة الزياد” وهي تناقش مشكلة الطلاق وأسبابها مع ضيفتين لها.

وأثناء الحلقة ورد اتصال للمذيعة اتضح انه من زوجها وراح يسألها “إنتي فين وبتعملي إيه دلوقتي”، وعندها قالت له “أنا عندي شغل وطالعة على الهواء إزاي تكلمني” وهنا قال لها الزوج بنبرة محتدة:”إزاي تطلعي على الهواء من دون ما تقوليلي” فقالت له إزاي أقلك ده شغلي.

واستدركت: “من كتر خوفي منك رديت عليك أنت عاملي رعب في حياتي”، واستدركت:” مش عيشة دي” وهنا قال لها الزوج ببرودة أعصاب: “أقلك على حاجة حلوة أنتي طالق” فانهارت باكية: وهي تقول “في داهية”، قبل أن يضحك الجميع في الاستوديو، معلنين عن “التمثيلية”.

وهنا تدخلت إحدى ضيفات البرنامج لتقول أن المرأة يمكن أن تحصل على الطلاق في أي مكان في شغلها وعلى الفيس والواتس حيث تعددت أساليب الطلاق وتعددت الرسالة