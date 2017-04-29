أشادت الناشطة والمعارضة المصرية آيات عرابي بموقف الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، من سوريا وقضيتها، حينما اعلن قطع العلاقات مع نظام الأسد واعرب عن تأييده للثورة السورية في استاد القاهرة في مؤتمر “نصرة سوريا”.

وأشارت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” لمقولة المعتمد ابن عباد لملوك الطوائف عندما ضعفت الأندلس “لأن أرعى الإبل عند إبن تاشفين خيرا لي من ان أرعى الخنازير عند الفونسو”، لافتة إلى نصح ملوك الطوائف له بعدم الاستعانة بيوسف بن تاشفين حين قرر الاستعانة به ضد الفونسو القشتالي الذي كان يكثر من غزو دويلات الاندلس التي لم تكن يختلف حالها عن دويلات سايكس بيكو الحالية، وفق قولها.

وقالت عرابي” أنها “لأن اكنس الأرض عند بوابات استاد يخطب فيه مرسي حتى لو قال (ريان يا فجل) خيرا لي من أرى فرنسيسكو الفاتيكان يقيم قداساً في مصر تحت حراسة جيش الأوباش المصرائيلي المجرم الارهابي”.

ووجهت “عرابي” مجموعة من التساؤلات لمناصري “السيسي” والجيش المصري، حول رأيهم في “مشهد فرنسيسكو وهو يقيم القداس في استاد الدفاع الجوي”.

واختتمت “عرابي” تدوينتها مخاطبة انصار السيسي قائلة: “تمردتم على أسودكم ليتسلط عليكم الجيش المصرائيلي المهان وهو أقل وأدنى مكانة حتى من كلاب اعداءكم”.

يشار إلى أن الابابا فرانسيس يقوم بزيارة إلى الأراضي المصرية بدأها أمس الجمعة بلقاء الرئيس السيسي وشيخ الازهر والبابا تواضروس، في حين أقام اليوم السبت قداسا في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة حضره الآلاف.