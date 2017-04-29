بعد أكثر من سنة على جريمة اغتصاب الطفل المغربيّ “عمران” ودفنه حياً في حفرة بالدار البيضاء، حدد طبيب الطفل موعدا لإجراء أول عملية جراحية، بينما تكفّل الملك محمد السادس بجميع مصاريفه.

وأفاد نجيب، والد الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، لـِ“اليوم24″، أن تاريخ العملية ستكون منتصف شهر يونيو المقبل، وذلك بعد فشل حصص الترويض الطبي في إعادة رجل ابنه اليسرى إلى مكانها الطبيعي، بعد التلف الذي تعرضت له، بعد إقدام المتهم القاصر إلى رميه ودفنه وسط الحفرة.

وكانت هيئة الحكم لدى غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء، أصدرت في مارس الماضي، حكماً بالسجن خمس سنوات نافذة، بحق المتهم الذي ارتكب تلك الجريمة التي هزّت الرأي العام المغربيّ.