حظرت السلطات الكمبودية الممثلة “ديني كوان” البالغة من العمر 24 عامًا، من المشاركة في أي أعمال فنية مدة عام كامل، بسبب أنها “مثيرة أكثر من اللازم”.

وأوضحت السلطات أن الممثلة رفضت وقف نمط “الملابس المثيرة” التي ترتديها دومًا.

وبرر مجلس التأديب التابع لوزارة الثقافة والفنون الجميلة في كمبوديا، قراره بانه “ينبغي أن يتماشى كافة المشاركين في الأعمال الفنية مع مدونة السلوك الأخلاقي للفنانين، وأن يرتدوا ملابس تحترم كرامتهم الشخصية وهويتهم الوطنية”.

وقال المدير العام للمجلس، تشامروون فانثا، إن الوزارة دعتها أكثر من مرة للالتزام، ولكن الممثلة أصرت على مواصلة أفعالها، فتم اتخاذ ذلك القرار بشأنها.