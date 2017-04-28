تجري حالياً استعدادات لتجهيز أحدث غواصات البحرية الملكية البريطانية في المياه قبل أول رحلةٍ لها في البحر، حيث تم الكشف عن غواصة نووية جديدة بقدرات فائقة، بدأ تصنيعها منذ 10 سنوات.

وقال موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّ إن بإمكان الغواصة HMS Audacious أن تجوب العالم دون أن تطفو على السطح، وأن تصيب أهدافها على بُعد 745 ميلاً بصواريخ كروز.

وستبدأ الغوَّاصة النووية، التي يصل طولها إلى 318 قدماً وتزن 7.4 ألف طن، أولى رحلاتها في المياه لأول مرة السبت 29 أبريل/نيسان الحالي، في أثناء حفل تدشين في مقاطعة كمبريا البريطانية.

وتُعد هذه الغوَّاصة الرابعة من أصل 10 غواصات بتكليفٍ من الحكومة البريطانية لوضع معيارٍ جديدٍ للأسلحة البريطانية، وتبلغ تكلفتها 1.29 مليار دولار.



ووصِفَت مرحلة نزولها إلى المياه باعتبارها حدثاً كبيراً في الجدول الزمني للغوَّاصة تزامناً مع انتهاء المركَبة للتو من مرحلة التصنيع.