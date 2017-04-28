أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أنه يعتزم أن يفتح مع نظيره الأميركي دونالد ترامب “صفحة جديدة” في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة التي يزورها في منتصف أيار/مايو.

وقال أردوغان خلال ندوة نظمها مكتب “أتلانتيك كاونسيل” للدراسات في اسطنبول “إنني على ثقة بأننا سنخط مع ترامب صفحة جديدة في العلاقات التركية الأميركية” قبل أن ينتقد دعم واشنطن لفصائل كردية تقاتل متطرفين في شمال سوريا.

في السياق ذاته، قال الرئيس التركي إن منطقة الحدود الجنوبية مع سوريا تعرضت لقدر كبير من نيران المورتر خلال اليومين الماضيين وإن القوات التركية ترد على النحو اللازم.

وذكر أردوغان في مؤتمر صحفي في اسطنبول أن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمقاتلين أكراد داخل سوريا يضر بروح التضامن بين واشنطن وأنقرة لكن العلاقات قد تشهد فتح صفحة جديدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وتابع “سنواصل اتخاذ أي إجراءات طالما استمرت التهديدات… لن نسمح بإقامة ممر إرهابي على حدودنا الجنوبية”.