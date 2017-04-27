دانت الخارجية المصرية القصف الجوي التركي الذي استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني، فجر الثلاثاء، في سنجار شمالي العراق.

وقالت الخارجية في بيان مقتضب، اليوم، إن الاستهداف “يمثل انتهاكاً غير مقبول للسيادة العراقية واعتداء غير مبرر على أراضيه”.

وأضاف البيان أن مصر “تقف إلى جانب حكومة وشعب العراق في مواجهة هذا الاعتداء الآثم الذي لا يمكن تبريره تحت أية مسميات، والذي من شأنه أن يزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية وتقويض جهود مكافحة الإرهاب”.

ولم تخرج الخارجية المصرية بأي بيان لإدانة الجرائم اليومية التي ترتكب في العراق على يد الحشد الشعبي الطائفي والقوات العراقية التي تقتل حسب الهوية بدعوى مقاتلة عناصر تنظيم داعش الإرهابي.