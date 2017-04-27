كشفت صحيفة “الصن” البريطانية، خبراً مفاده أن زعيم كوريا الشمالية “كيم يونغ أون”، يعشق متابعة الدوري الإيطالي.

ووفقا للصحيفة يعد فريق “كالياري” المغمور، الذي يحتل المركز الثاني عشر بالدرجة الأولى، الفريق المفضل لـ”كيم” وذلك بعدما تعاقد مع اللاعب الكوري الشمالي “كوانغ سونغ هان”.

وأصبح المهاجم الشاب، 18 عاما، أول لاعب كوري شمالي يحرز هدفا بدوري الدرجة الاولى الايطالي هذا الشهر، وذلك في مرمى “تورينو” وحارسه الإنجليزي الشهير “جو هارت”.

وقد أكد السناتور الإيطالي أنطونيو رازي تلك المعلومات عقب زيارة قام بها إلى كوريا الشمالية.

وردا على سؤال لصحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الرياضية بشأن متابعة كيم يونغ أون للكرة الإيطالية، قال رازي: “بطبيعة الحال، إنه يعرف كل شيء عن دوري الدرجة الأولى الإيطالي، كما يعشق إن بي إي (دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة).

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الخميس، إن من المحتمل أن يندلع صراع كبير مع كوريا الشمالية في المواجهة بشأن برامجها النووية والصاروخية، لكنه يفضل إنهاء النزاع بالسبل الدبلوماسية.

في المقابل، هددت رابطة الشباب في كوريا الشمالية بـ”محو” الولايات المتحدة عن وجه الأرض، بنحو 5 ملايين قنبلة نووية في حال هددت واشنطن العاصمة “بيونغ يانغ”.

ونشرت واشنطن منظومة “ثاد” المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية حليفتها في المنطقة، في حين اجرت كوريا الشمالية مناورةً عسكريّة بالذخيرة الحية، بحضور الزعيم “كيم جونغ اون”، الثلاثاء، في ذكرى تأسيس القوات المسلحة لبلاده، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة على خلفية برنامج بيونغ يانغ الصاروخي.

ويذكر أنّ المحلل الأمريكي وخبير الاستخبارات السابق ”مايكل بريجنت”، رآى أن الأسلحة التي حملها جنود كوريا الشمالية في استعراضهم العسكريّ يوم الـ15 من ابريل الجاري، “دُمىً” وليست أسلحة حقيقية.