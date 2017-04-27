فجر الكاتب المصري محمد الباز موجة من الغضب في الشارع المصري بعدما وصف رئيس النظام عبد الفتاح السيسي بـ”أحد الأولياء الصالحين”, مشيدا بأدائه في حكم مصر, مؤكدا أن أهم ما يميز الرئيس من صفات هو “الاستقامة”.

وقال الباز المؤيد للنظام في لقاء مع برنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى: “الصفة الأكثر وضوحًا في شخصية عبد الفتاح السيسي هي الاستقامة .. لا بيلاوع ولا بيزين الكلام ولا بينافق حتى هو قال جملة امبارح وهي (هستفيد ايه بالشعبية لو سيبت البلد خربانة) “.

وأضاف: “احنا أمام شخصية استقامتها أدت لأنها تأخذ قرارات كانت يجب أن تؤخذ من40 / 50 سنة وتم الإحجام عنها خوفًا من رد الفعل الشعبي .. الرئيس دخل الرئاسة بشعبية جارفة وصلت به إلى درجة الأسطورة ووضعه المصريين في مصاف أولياء الله الصالحين أصحاب المعجزات .. أنا بالنسبالي بنظر له حتى هذه اللحظة على أنه ولي من أولياء الله الصالحين “.