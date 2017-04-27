تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لمجموعة من اللاجئين السوريين المتواجدين على الحدود المغربية-الجزائرية الذين أشعلت قضيتهم أزمة جديدة بين المغرب والجزائر، بعد أن تبادل البلدين الاتهامات.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” والذي تم تصويره من قبل أحد اللاجئين، فقد ظهروا في وضع مزرٍ، حيث يجلسون في وسط الصحراء دون مأوى وسط معاناة جمة يعيشها أطفالهم المتواجدين معهم.

وقال “اللاجىء” السوري في المقطع موجها نداء لحل مشكلتهم: “يا أصحاب القرار ويا سادة الذين يجلسون في بيوتهم نحن لسنا ضحية نزاع بين دولتين..لسنا مسرورين لهذا الفيديو ولكن لا محال إلا أن نرسله”.

وأضاف: “هؤلاء أطفالنا من عمر سنة ونصف إلى عمر اثنتي عشر سنة، ولسنا مسرورون لبكائهم ولكن هذا حالنا وهذا وضعنا، وهذه خيامنا التي ليست خيم منتجعات”.