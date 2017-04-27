منعت السلطات التونسية قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين من حضور مهرجان الإذاعات والتلفزيونات العربية.

وقال ناشطون إن ادارة مؤتمر ومهرجان الاذاعات والتلفزيونات للدول العربية الذي يقام في تونس، طلبت من قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي مغادرة المؤتمر.

ووفقا لما تم تداوله، فقد هدد الاعلاميون الممثلون لليمن والخليج بالانسحاب من المؤتمر والمهرجان اذا لم يتم طرد قناة المسيرة المشاركة بمعرض داعم للانقلاب، وأن السلطات التونسية تجاوبت مع الطلب وأعطت القناة مهلة ساعة لمغادرة قاعة المؤتمر

من جهتها اتهمت فضائية “المسيرة” القائمين على إدارة البرنامج، بالرضوخ لما وصفتها بـ “الضغوط السعودية”.

ودعت الفضائية “لفضح أساليب النظام السعودي في استهدافها رغم امتلاكه ترسانة إعلامية ضخمة”، على حد زعمها.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يكشف لحظة إزالة مسؤولي القناة لجناحها المقام في المؤتمر.