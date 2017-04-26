يُصعد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ اون، من تصريحاته وتهديداته، تجاه الولايات المتحد الامريكية، فقد حضر شخصياً آخرَ عرضين عسكريين ضخمين، في كوريا الشمالية، أرادَ منهما أن يوصلَ رسالةً مفادها ان بلاده جاهزة للردّ على أي هجومٍ قد تتعرض له “بيونغ يانغ”.

لكنّ هناك 10 حقائق مثيرة، عن هذا الزعيم الذي تصفه وسائل الاعلام بـ”الديكتاتور”، جمعتها لكم “وطن” في هذه النقاط:

1.هناك خلافٌ حول عمر زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ يون”، ففي عام 2016، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية تاريخ ميلاده في 8 يناير 1984؛ وتشير مصادر أخرى إلى أنه ولد في ذلك اليوم في عام 1983.

2.والدته “كو يونغ هوي”، ووالده “كيم جونغ إيل”، الزعيم السابق لكوريا الشمالية الذي حكم من عام 1994 حتى وفاته في عام 2011.

3.والد “كيم” أنجب سبعة أبناء، أربعة بنات وثلاثة أبناء، و”كيم” هو الابن الثالث الأصغر.

4.كان من المقرر أن يكون أخيه الأكبر غير الشقيق “كيم جونغ نام”، زعيماً للبلاد خلفا لأبيه، واغتيل مسموماً في شباط / فبراير 2017 في مطار كوالالمبور.

5.تحت الاسم المستعار “باك أون”، دخل “كيم جونغ أون” مدرسة (Liebefeld-Steinhölzli) الحكومية في سويسرا، وأمضى فيها عامين، وحصل فيها على درجات دنيا في العلوم الطبيعية، بينما حصل على درجات جيدة في الدراسات الموسيقية والتقنية، ثم ما لبث أن تركها وعاد إلى بيونغ يانغ.

6.يقال إنه لديه حب منقطع النظير لتناول الجبن والتدخين، وهو ما يفسّر الوزن الزائد له.

7.لديه شغف بكرة السلة الأمريكية، وعندما كان أصغر سنا، كان من محبي مايكل جوردان. كما يتمتع كيم جونغ أون بصداقة وثيقة مع لاعب كرة السلة الاميركي المتقاعد “دينيس رودمان” الذي زاره في كوريا الشمالية في عدة مناسبات.

8.حاصل على درجتين، واحدة في الفيزياء وأخرى كضابط في الجيش من جامعة “كيم إيل سونغ”.

9.تزوج “ري سول جو” في عام 2009، وفي عام 2012 كان للزوجين ابنة تدعى “جو إيه”. وهناك تكهنات تشير إلى أن “كيم جونغ أون” لديه أكثر من طفل واحد.

10.أفادت التقارير أنه أعدم أكثر من 300 شخص، بمن فيهم ما لا يقل عن 140 من كبار المسؤولين، منذ أن تولى السلطة في عام 2011. وألقي القبض على عمه جانغ سونغ ثايك وأعدم بسبب “الغدر” في عام 2013.