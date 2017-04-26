قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن بلاده “لن تسمح للتطورات على الساحة السورية وجنوب سورية بتهديد الأردن”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الأربعاء.

وأضاف العاهل الأردني خلال لقاء مع وزراء إعلام سابقين ومدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير صحف محلية أن الأردن مستمر بسياسته في “الدفاع في العمق”، دون الحاجة لدور للجيش الأردني داخل سورية.

و ذكر في اللقاء أن موقف بلاده “ثابت ومستمر، والهدف هو العصابات الإرهابية وعلى رأسها داعش”.

و أكد الملك عبد الله الثاني أنه “لا يوجد بديل عن الحل السياسي (للأزمة السورية)، ولن يتم تحقيق ذلك دون تعاون روسي أميركي في جميع الملفات”.

ويأتي هذا التصريح بعد أقل من أسبوع على اتهام دمشق عمان بالضلوع في مخطط لتحرك عسكري وشيك في جنوب سورية.

وتشكل سيطرة مجموعات متطرفة موالية لتنظيم داعش على مواقع قريبة من الحدود الأردنية جنوب سورية مصدر قلق لعمان التي تدعم بعض عشائر الجنوب السوري لمواجهة التنظيم المتشدد.