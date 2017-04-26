ردَّ ناشطون مصريون على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد أن أقسم بالله ثلاثاً خلال كلمته في مؤتمر الشباب الثالث المنعقد في مدينة الإسماعيلية، أنه سيرحل فوراً، قائلاً “لو المصريين مش عاوزيني، ما هاقعد ثانية في المكان ده”، داعيا المصريين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة بكثافة.

وجاء رد نشطاء مواقع التواصل سريعاً من خلال إطلاقهم هاشتاج بعنوان: #مش_عايزين_السيسي، الذي اعتلى قمة قائمة الأكثر تداولاً في مصر، واحتل مركزاً متقدماً في القائمة “الترند” العالمي، في شكل صرخة في محيط منصات التواصل، لم يستطع المصريون قولها في الميادين.

#مش_عايزين_السيسي

مش عايزينوا ولاطيقينوا ونحلم باليوم اللى ربنا فية يرضى علينا ويشيل الطغمة اللى دخلت علينا بالفقر و الانبطاح غور يا ملعون — Ahmed Shalaby (@AhmedShalaby51) April 26, 2017

#مش_عايزين_السيسي

سرقوا البلد بالخزن .والمية م العطشان

عمر الميزان ما اتوزن .واتوازت القضبان

مكيال بلدنا اتهزم . من شركائنا ف الاوطان — مش Fan حد (@modyjuvintino) April 26, 2017