قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية إن 5 غارات شنتها طائرات إسرائيلية على “سرب عسكري” قرب مطار دمشق الدولي الواقع شرق العاصمة السورية دمشق.

وتحدثت مصادر بالمعارضة السورية، في المقابل، عن “ضربات صاروخية أصابت مستودع ذخيرة وقاعدة للقوات الجوية قرب مطار دمشق تستخدمه قوات تدعمها إيران”.

وتسبب الانفجار الذي وقع فجر الخميس في اندلاع النيران في الموقع، حسب ما أظهرت لقطات نشرها ناشطون مقربون من المعارضة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

URGENT: Footage emerged of burning fuel or gas at Damascus International Airport, with some reports pointing to a possible Israeli airstrike pic.twitter.com/nhJhJfffrk

