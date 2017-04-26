قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية إن 5 غارات شنتها طائرات إسرائيلية على “سرب عسكري” قرب الدولي الواقع شرق العاصمة السورية دمشق.

 

وتحدثت مصادر بالمعارضة السورية، في المقابل، عن “ أصابت مستودع ذخيرة وقاعدة للقوات الجوية قرب مطار دمشق تستخدمه قوات تدعمها ”.

 

وتسبب الانفجار الذي وقع فجر الخميس في اندلاع النيران في الموقع، حسب ما أظهرت لقطات نشرها ناشطون مقربون من المعارضة، على الاجتماعي.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن “الانفجار ضخم وسمع صداه في دمشق”، مضيفا أن “النيران شوهدت في مكان الانفجار لكن السبب غير معروف لحد الآن”.

 

وهذه ليست المرّة التي التي يستهدف فيها الطيران الحربي الإسرائيلي مواقع عسكرية في ، في حين يلتزم الصمت أمام هذه الضربات الجوية.