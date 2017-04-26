تداول عراقيون، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو للمقاتل الشيعي المثير للجدل، أيوب فالح الربيعي الشهير بلقب “”، الذي يقاتل ضمن ميليشيات الإمام علي الشيعية، المنضوية تحت ميليشيات ، يطالب فيه بقصف مدينة بالكيماوي، في حين قام بسب الذات الإلهية لأهل .

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، انتقد “أبو عزرائيل” التي لم تخرج من من الموصل، متهما إياهم بتعطيل العملية العسكرية ضد .

 

واستنكر اتهام الإعلام للحشد بقتل العائلات السنية، زاعما بان القناص الداعشي يجمع أربع عائلات في بيت ثم يقوم بقنص أفراد الحشد، معربا عن انزعاجه لعدم هدم البيت على من فيه، بحجة قتل الداعشي.

 

واختتم “أبو عزرائيل” بأن الحل الامثل هو ضرب الموصل بـ””، مردفا بالإساءة للذات الإلهية.