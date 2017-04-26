تداول ناشطون عراقيون، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو للمقاتل الشيعي المثير للجدل، أيوب فالح الربيعي الشهير بلقب “أبو عزرائيل”، الذي يقاتل ضمن ميليشيات الإمام علي الشيعية، المنضوية تحت ميليشيات الحشد الشعبي، يطالب فيه بقصف مدينة الموصل بالكيماوي، في حين قام بسب الذات الإلهية لأهل الموصل.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، انتقد “أبو عزرائيل” العائلات السنية التي لم تخرج من الجانب الايمن من الموصل، متهما إياهم بتعطيل العملية العسكرية ضد داعش.

واستنكر اتهام الإعلام للحشد بقتل العائلات السنية، زاعما بان القناص الداعشي يجمع أربع عائلات في بيت ثم يقوم بقنص أفراد الحشد، معربا عن انزعاجه لعدم هدم البيت على من فيه، بحجة قتل الداعشي.

واختتم “أبو عزرائيل” بأن الحل الامثل هو ضرب الموصل بـ”الكيماوي”، مردفا بالإساءة للذات الإلهية.