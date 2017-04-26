يُعاني بعض الرّجال من مشكلة ضعف القدرة الجنسية، والتي في كثيرٍ من تكون علامة على أن القلب ليس في صحةٍ جيدة؛ لأن سوء صحة القلب والأوعية الدموية هو السبب الأكثر شيوعا لذلك.

فالأوعية الدموية في العضو الذكريّ صغيرة جدا، وقطرها يبلغ مليمتر أو 2 مليمتر، وهذا يعني أن انسدادها يمكن أن يحدث نتيجة عدة عوامل مثل سوء النظام الغذائي، وعدم ممارسة الرياضة، والتدخين.

وتبدأ المشكلة بعدم تدفق الدم إلى القضيب مما يجعل الانتصاب مستحيلاً، ولكن الأسوأ من ذلك أن تراكم الترسبات يمكن أن يؤثر على الشرايين التي تحمل الدم إلى قلبك مما يؤدي إلى عواقب مروعة مثل النوبات القلبية وربما الموت.

والرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي لديهم خطر أعلى بنسبة 70٪ من الوفاة المبكرة، وفقا لدراسة حديثة أجرتها جامعة “ميسيسيبي”.

ولكن إذا كنت ترغب في الحفاظ على قدرتك الجنسيّة، فعليك اتباع نظام غذائي؛ لأنه سوف يعزز صحة قلبك.

فقد أُجريت دراسة إيطالية على 35 رجلاً تم تشخيصهم بمرض التصلب العصبي المتعدد، نصحتهم بخمسة أصناف من الأطعمة وهي (الفواكه والخضار والحبوب وزيت الزيتون والأسماك).

وبعد فحص الرجال لمدة عامين، وجد الباحثون أن ثلث الذين يتناولون نظاماً غذائياً متوسطاً قد استعادوا أداء هم الجنتسيّ، وكان لديهم مستويات أقل من الالتهاب في أجسادهم، حيث أن هذا النظام يوفر الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة التي تعزز تدفق الدم الصحي.

ويشمل النظام الغذائي أيضا الكثير من الدهون الأحادية غير المشبعة في الأسماك والأفوكادو والمكسرات والزيت مما يساعد على الحفاظ على مستويات هرمون تستوستيرون عالية.