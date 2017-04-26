مع بداية اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الثالث المنعقد في مدينة الإسماعيلية، وجه الرئيس المصري مجموعة من الرسائل للشعب المصري، مطالبا إياهم بالصبر حتى رؤية الانجازات، شارحا الصعب الذي تمر به.

 

وقال “” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” إن” إجراءات صعبة ولكنها تأخرت كثيراً”، مضيفا أن ما تمر به الآن”سببه سنوات طويلة من عدم المواجهة”.

 

وأكد “السيسي” أن ” يقوم بدور تنموي موازي للدولة”، وان “تساعد في تحقيق التنمية وتُحارب ”.

 

 

واعتبر “السيسي” أن مصير مصر بيد شعبها، مؤكدا على أنه لن يحكم مصر بدون رغبة قائلا: ” لن أتخلى عنكم إلا اذا كانت هذه رغبتكم”.

 

وأوضح “السيسي” أن الدائرة حاليا هي ” حرب عقول وإعلام وإرهاب”، وأن مصر لن تصمد “إلا بصبر شعبها وعمله وتضحيته”.