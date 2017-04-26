مع بداية اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الثالث المنعقد في مدينة الإسماعيلية، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من الرسائل للشعب المصري، مطالبا إياهم بالصبر حتى رؤية الانجازات، شارحا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به.

وقال “السيسي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” إن” إجراءات الإصلاح الاقتصادي صعبة ولكنها تأخرت كثيراً”، مضيفا أن ما تمر به مصر الآن”سببه سنوات طويلة من عدم المواجهة”.

إجراءات الإصلاح الاقتصادي صعبة ولكنها تأخرت كثيراً — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 26, 2017

وأكد “السيسي” أن الجيش” يقوم بدور تنموي موازي للدولة”، وان القوات المسلحة “تساعد في تحقيق التنمية وتُحارب الإرهاب”.

الجيش يقوم بدور تنموي موازي للدولة — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 26, 2017

واعتبر “السيسي” أن مصير مصر بيد شعبها، مؤكدا على أنه لن يحكم مصر بدون رغبة الشعب قائلا: ” لن أتخلى عنكم إلا اذا كانت هذه رغبتكم”.

لن أتخلى عنكم إلا اذا كانت هذه رغبتكم — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 26, 2017

وأوضح “السيسي” أن الحرب الدائرة حاليا هي ” حرب عقول وإعلام وإرهاب”، وأن مصر لن تصمد “إلا بصبر شعبها وعمله وتضحيته”.