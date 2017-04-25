تداول ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لعشرات من طالبات المرحلة التحضيرية للمدارس العليا بمدينة مكناس المغربية بعد أن قررن المبيت في العراء بسبب تعرض إحداهن للتحرش الجنسي داخل غرفتها من طرف شخص غريب.

ووفقا للناشطين، فإن إحدى الطالبات وبينما كانت نائمة داخل غرفتها بالمؤسسة التعليمية، تفاجأت بدخول شخص غريب وهو مجرد من ملابسه، فانبرت الطالبة صراخا قبل أن يغادر، مشيرين إلى أن هناك حالة من الرعب والخوف واللاأمن تسود العديد من الطالبات.

وبحسب الناشطين، فإنه بعد تلويح الطالبات بخوض إضراب على انعدام الأمن داخل المؤسسة، ردت إدارة هذه الأخيرة بالتهديد بترسيبهن في حال إقدامهن لى اي شكل احتجاجي.

وأوضح الناشطون أن الطالبات قررن في آخر المطاف إخراج أغراضهن وأفرشتهن من أجل المبيت في العراء، رفقة بعض الطلبة الذين قرروا بدورهم مؤازرتهن والتضامن معهن.