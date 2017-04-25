تداول مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، مقطع لعشرات من طالبات المرحلة التحضيرية للمدارس العليا بمدينة المغربية بعد أن قررن المبيت في بسبب تعرض إحداهن للتحرش الجنسي داخل غرفتها من طرف شخص غريب.

 

ووفقا للناشطين، فإن إحدى وبينما كانت نائمة داخل غرفتها بالمؤسسة التعليمية، تفاجأت بدخول شخص غريب وهو مجرد من ملابسه، فانبرت الطالبة صراخا قبل أن يغادر، مشيرين إلى أن هناك حالة من والخوف واللاأمن تسود العديد من الطالبات.

 

وبحسب ، فإنه بعد تلويح الطالبات بخوض إضراب على انعدام داخل ، ردت إدارة هذه الأخيرة بالتهديد بترسيبهن في حال إقدامهن لى اي شكل احتجاجي.

 

وأوضح الناشطون أن الطالبات قررن في آخر المطاف إخراج أغراضهن وأفرشتهن من أجل المبيت في العراء، رفقة بعض الطلبة الذين قرروا بدورهم مؤازرتهن والتضامن معهن.

 