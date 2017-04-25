في واقعة مفاجأة مثلت صدمة للكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، نشر الكاتب العراقي داود البصري، مجموعة من الصور لعضو مجلس الأمة الكويتي، أحمد نبيل الفضل، وهو في وضع مخل مع فتيات خلال تواجده في أحد الأندية الليلية.

وهاجم “البصري” النائب الكويتي في سلسلة تدوينات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، واصفا إياه بـ”العلج” و “ابن ابيه”، على حد وصفه.

وقال “البصري” في إحدى التغريدات مرفقا بها صورة للنائب وهو يحتضن فتاة بطريقة مخلة ويظهر على كتفها وشما: “هذا العلج بن أبيه يتهم ثلث الشعب الكويتي بتزوير الجنسية؟ الله يا زمن إبن الحلاق صار محلل جيني؟ لا أقول سوى عبارة آينشتاين: والله حاله وطرطره”.

هذا العلج بن أبيه يتهم ثلث الشعب الكويتي بتزوير الجنسية؟

الله يا زمن إبن الحلاق صار محلل جيني؟

لا أقول سوى عبارة آينشتاين:

والله حاله وطرطره pic.twitter.com/ltFGstYt3k — داود البصري (@dawoodalbasri) April 25, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “النائب الكويتي الرهيب الذي يتهم ثلث الكويتيين بتزوير الجنسية في لقطة سكسية مع ( سعلوة )! أي ذوق طايح حظ يا رجالة؟ أحمد نبيل الفضل رمزا شامخا”.