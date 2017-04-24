نفّذ مقاتلون من “هيئة تحرير الشام” في ريف حمص الشمالي هجوماً بالأسلحة الخفيفة على حاجز قرية فلة القريبة من بلدة تلدو الموالية مساء الأحد، وأفاد ناشطون أن الهجوم أسفر اغتنام دبابة من طراز t55 ومدفع عيار 37 إلى جانب بعض الأسلحة الخفيفة وتم قتل بعض عناصر الحاجز.

وأكد ناشط من المكتب الإعلامي في مدينة الحولة فضّل عدم ذكر اسمه لـ”وطن” أن الحاجز المستهدف هو بمثابة خط حماية أول لقرى “القناقية” و”فلة” و”العوصية” وقد دأب-كما يقول- على قصف العديد من البلدات والقرى في ريف حمص الشمالي، ومنها الحولة بالمدفع عيار 37 ودبابة من طراز t55 اللذين اغتنمهما المقاومون، وأكد محدثنا أن منفذي العملية فخخوا قبل أن ينسحبوا طرق المؤازرات التي توصل إلى الحاجز مما أدى إلى قتل وجرح عدد من عناصر هذه المؤازرات.

وأعقب العملية التي نفذتها قوات النخبة في “هيئة تحرير الشام” قصف عنيف طال مدينة الحولة وبلدات تلدو وكفرلاها وتلدهب والطيبة الغربية بالصواريخ الفراغية والمظلية بشكل غير مسبوق بالإضافة إلى 200 قذيفة مدفعية ودبابة، مما أدى -بحسب محدثنا- إلى ارتقاء 7 مدنيين من بينهم ثلاث نسوة وإصابة 20 مدنياً جروح بعضهم خطيرة في البلدات المستهدفة، بالإضافة لإحداث دمار واسع في الأبنية السكنية وممتلكات المدنيين، وعُرف من الضحايا – محمود نواف القاسم / تلذهب- أحمد سليمان العلي / تلذهب – آمنة عرابي / تلذهب- سندس ميسر بكور / تلدو – منيرة سعيد اليوسف/ تلدو- احمد الخالد / عقرب- عبد الله عمر الحسن/ الطيبة الغربية.

وبدورهم ردّ ثوار ريف حمص الشمالي برمايات هاون على القرى الموالية المجاورة ومنها “مريمين” و”الشنية” وحاجز مؤسسة المياه