شنَّ الاكاديمي الإماراتي المعارض، الدكتور سالم المنهالي هجوما شديدا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك إثر إصدار محكمة مصرية حكما بإعدام 20 شابا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث كرداسة”، مستنكرا دعم عيال زايد للسيسي.

وقال “المنهالي في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”#السيسي في مصر يواصل جرائمه بحق المعتقلين والمغيبين قسرياً والعرب في سبات عميق وسيسألنا الله جميعاً #قضاء_السيسي_قاتل #الاعدام_لغة_العسكر”.

#السيسي في مصر يواصل جرائمه بحق المعتقلين والمغيبين قسرياً والعرب في سبات عميق وسيسألنا الله جميعاً#قضاء_السيسي_قاتل#الاعدام_لغة_العسكر — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) April 24, 2017

وأضاف متسائلا: “هل ينام #محمد_بن_زايد ؟ هل يرى ما فعله دعمه المادي والترويجي للقاتل #السيسي_العرة #قضاء_السيسي_قاتل #الاعدام_لغة_العسكر”.

ودعا المنهالي إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي ضد احكام الاعدام في مصر قائلا:” أدعو لموقف عربي وإسلامي حقيقي وصادق تجاه ما يجري من أحكام بالإعدام بحق خيرة شباب وشيوخ #مصر #قضاء_السيسي_قاتل #الاعدام_لغة_العسكر”.

أدعو لموقف عربي وإسلامي حقيقي وصادق تجاه ما يجري من أحكام بالإعدام بحق خيرة شباب وشيوخ #مصر#قضاء_السيسي_قاتل#الاعدام_لغة_العسكر — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) April 24, 2017

واختتم تديناته قائلا: “داعمو الانقلاب في #مصر وممولوه تركوا #السيسي وحيداً ،،، #عيال_زايد لديهم هموم كثيرة الآن أكبر من #السيسي .. اللهم انتقم #الاعدام_لغة_العسكر”.