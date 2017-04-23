أثار تردد أكثر من رجل على ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، في محافظة الشرقية، شكوك الجيران الذين تقدموا بعدّة شكاوى للمباحث، التي بدورها كشفت أن تلك المرأة جمعت بين 4 أزواج عرفيًا في وقت واحد!.

وبعد مداهمة الشقة بناءً على الشكاوى المقدّمة من الجيران، تم القبض علي السيّدة وبرفقتها سائق أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، لتدعي أمام رجال الشرطة أنه زوجها وفقا للعقد العرفي الذي كان بحوزتها.

وبتفتيش شقة المتهمة تم العثور على 3 عقود زواج عرفي أخرى، مع اختلاف اسم الزوج وتاريخ الزواج، وكافة العقود تم تحريرها في عام واحد تقريبًا. كما عثر رجال الأمن على بعض الهواتف المحمولة التي تستخدمها المتهمة، وبها مقاطع جنسية ورقص.

وأصدرت محكمة جنح الزقازيق بالمحافظة، الأحد، حكمًا بحبس السيدة عامًا واحدًا، لكونها جمعت بين 4 أزواج عرفيًا في وقت واحد.