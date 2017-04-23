انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، مقطع فيديو لفتاة سويسرية صغيرة تقول إنها شاهدت نهاية العالم عندما صعدت إلى السماء مع الملاك..

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، قالت الفتاة التي لم يذكر الفيديو اسمها: “كانت الأرض تحترق، وأزيحت السحب، والنجوم تسقط والسماء طويت، وعم الظلام”.

وعند سؤالها كيف أُزيحت السماء قالت: كأنها صحيفة وقام شخص بطيّها ولفّها جيداً، وكان هناك الكثير من الناس، وبعضهم مربوط مع آخرين في السماء.. وكانت الناس تنظر إلى السماء وتدخل في حفرة كبيرة.. كنت أريد أن أعرف ما هو موجود في تلك الحفرة، وعندما ألقيت نظرة سمعت صراخ الكثيرين وكان هناك ناس يتقيؤون ويأكلون قيأهم.

وعند سؤالها فيما لو كانت هناك وحدها، أجابت الصغيرة: لا كنت مع الملاك الذي أمسكني جيداً من يدي كي لا أسقط.. كما رأيت أحجاراً تتساقط ورأيت أناس تلعن الشياطين وبعضهم ملتصق في الحائط والحائط به نار مشتعلة.

الطفلة اختتمت قائلة: كنا نمضي بسرعة قوية إلى السماء وكنت دائماً أرفع رأسي، والحفرة كانت في الأسفل وبعيدة عن الجنة التي رأيتها أيضاً، بحسب موقع “جولولي”.