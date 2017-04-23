في واقعة تعبر عن التوجهات والسياسة الرسمية لدولة الإمارات التي تتظاهر علنا بالعداء مع إيران في الوقت الذي وصلت فيه التجارة البينية لمستويات كبيرة، كشفت مصادر بأن إيران قامت بتكليف رجل أعمال إماراتي مقرب من أبناء زايد للتوسط بينها وبين الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، في تصريحات لموقع “عربي21”: إن “إيران طلبت من حسين علي سجواني رئيس شركة داماك في الإمارات التواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترطيب الأجواء بين الجانبين”.

وأضافت المصادر أن “طلب إيران من سجواني لأنه شيعي وتربطه علاقة وثيقة بها، وقبيل زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة إلى السعودية التي قد ينتج عنها شيء تجاه إيران ونفوذها في المنطقة، ولاسيما في ظل مواصلة حملة إدارة ترامب ضد إيران”.

وأوضحت المصادر أن “إيران استثمرت علاقة الملياردير الإماراتي حسين سجواني الوطيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أن داماك للعقار لها شراكات عمل في العالم مع شركات ترامب”.

يشار إلى أن حسين علي سجواني رجل أعمال إمارتي “شيعي”، وسبق ان اتهم بأن أصوله إيرانية لكنه نفاها، وأكد أن “خال والده هو عراقي، وأخوال والده ما زالوا يعيشون في بغداد”.