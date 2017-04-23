تعتبر زيارة مدينة البتراء الأردنية في أي وقت رحلة سعيدة، حيث تشتهر المدينة بتصميمها السّاحر في الصّخور، وقد أطلق عليها اسم “المدينة الوردية”، ووصفت بأنها المدينة القديمة الأكثر إثارة في العالم الحديث.

وأنشئت المدينة في وقت مبكر من عام 312 قبل الميلاد، وتعتبر عاصمة المنحدرات الصحراوية، ويعتقد أن المدينة المذهلة كانت موطنا للسكان لمدة تصل إلى 200 ألف سنة.

في الوقت الحاضر البتراء لها جاذبية سياحية رئيسية وهي الرمز الأكثر شهرة في الأردن، ويمكن رؤية جزء من مدينة الصخور على ضوء الشموع، ولكن هذا يجري فقط في أيام معينة من الأسبوع، وهي أيام الأثنين والأربعاء والخميس في تمام الساعة 20.30.

وتتيح الجولة التي تستغرق ساعتين للمسافرين مشاهدة المعالم المعمارية المدهشة، وتذاكر الكبار لهذا الحدث قيمتها 17 دينارا ويمكن للأطفال أن يذهبوا مجانا.

وتعد البتراء من مواقع التراث العالمي منذ عام 1985 .