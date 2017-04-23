أقدم رجلٌ ألمانيّ يبلغ من العمر (28 عاماً) على اغتصاب ابنته البالغة (عامان)، عدّة مرّات، وتوثيق الجريمة ببثّ مباشر على موقع (dark web)، بينما اتّهم رجل آخر يبلغ من العمر (47 عاماً) في القضية.بحسب صحيفة “ميرور” البريطانيّة

ومن المقرر أن يمثل الرجلان أمام المحكمة بسبب اتهامات الاعتداء الجنسي الشديد على الطفلة.

وفي التفاصيل، يُقال إن الأب، الذي لم يذكر اسمه لحماية هوية ابنته، قد اعتدى جنسياً 9 مرات على طفلته على مدى أشهر عدة.

وقال المدعي العام الالماني “كريستيان براونوارث” إن الطفلة كادت تموت بسبب إسكاتها بالقوة خلال حوادث الاغتصاب.