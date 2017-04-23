نشرت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر موثوقة في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم أسبوعيا بإجراء اتصال مع شخص يتبادلان خلالها التشاور بعدد من الأمور التي تتعلق بسياسة الرئيس الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن الشخص الذي يتصل به ترامب هو قطب الأعلام الأمريكي و العالمي روبرت مردوخ.

فوفقا للصحيفة بأن هناك علاقة قوية تجمع الرجلين و هذه العلاقة تمتد لفترة زمنية طويلة.

حيث أكدت الصحيفة بأن مردوخ يدعم ترامب في الأوقات الصعبة و يشجعه على الاهتمام بالأمور الاقتصادية.

СМИ: Трамп каждую неделю общается с медиамагнатом Мердоком, обсуждая с ним стратегические вопросы https://t.co/JYVfXyQlBg pic.twitter.com/isedstfDNq — РИА Новости (@rianru) April 23, 2017

يذكر انه في وقت سابق قد قام مردوخ بالاتصال بالناطق باسم البيت الأبيض شون سبنسر ودعمه بالوقوف الى جانبه بعدما تعرض لانتقادات واسعة بعدما وصف الرئيس السوري بهتلر.

و أضافت الصحيفة بأن صحيفة نيويورك بوست و قناة فوكس نيوز المملوكتان لمردوخ تقومان بحملة إعلامية كبيرة لصالح دونالد ترامب.