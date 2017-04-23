نشرت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر موثوقة في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي يقوم أسبوعيا بإجراء اتصال مع شخص يتبادلان خلالها التشاور بعدد من الأمور التي تتعلق بسياسة الرئيس الأمريكي.

 

وأوضحت الصحيفة أن الشخص الذي يتصل به ترامب هو قطب الأعلام الأمريكي و العالمي .

 

فوفقا للصحيفة بأن هناك علاقة قوية تجمع الرجلين و هذه العلاقة تمتد لفترة زمنية طويلة.

 

حيث أكدت الصحيفة بأن مردوخ يدعم ترامب في الأوقات الصعبة و يشجعه على الاهتمام بالأمور الاقتصادية.

يذكر انه في وقت سابق قد قام مردوخ بالاتصال بالناطق باسم البيت الأبيض شون سبنسر ودعمه بالوقوف الى جانبه بعدما تعرض لانتقادات واسعة بعدما وصف الرئيس السوري بهتلر.

 

و أضافت الصحيفة بأن صحيفة نيويورك بوست و قناة فوكس نيوز المملوكتان لمردوخ تقومان بحملة إعلامية كبيرة لصالح دونالد ترامب.