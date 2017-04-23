اعتبر الباحث والحقوقي الجزائري، الدكتور أنور مالك أن قرار طرد الجزائر للاجئين السوريين نحو المغرب “إن كان صحيحا” بأنه إما كذب أو قرار فردي، مؤكدا بأن “العار والشنار” سيلاحق الجزائريين لو كان الخبر صحيحا.

وقال “مالك” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أتمنى أن ما يروج اعلاميا عن طرد الجزائر للاجئين سوريين نحو المغرب هو كذب أو قرار فردي من مسؤول لأنه عار وشنار سيلاحق الجزائريين لو كان صحيحا”.

أتمنى أن ما يروج اعلاميا عن طرد الجزائر للاجئين سوريين نحو المغرب هو كذب أو قرار فردي من مسؤول لأنه عار وشنار سيلاحق الجزائريين لو كان صحيحا — أنور مالك (@anwarmalek) April 23, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تواصلت مع جهةرسميةجزائرية فنفت طرد لاجئين سوريين من الجزائر التي لا تطرد ضيوفها واتهمت المغرب بالتحامل فطالبته باستقبالهم إن كان صادقا ننتظر”.

تواصلت مع جهةرسميةجزائرية فنفت طرد لاجئين سوريين من الجزائر التي لا تطرد ضيوفها واتهمت المغرب بالتحامل فطالبته باستقبالهم إن كان صادقا

ننتظر pic.twitter.com/0vDRtfPzvn — أنور مالك (@anwarmalek) April 23, 2017

واختتم تدويناته موجها رسالة إلى كل من الجزائر والمغرب قائلا: ” على الجزائر الغاء قرار طرد اللاجئين السوريين إن فعلت ذلك وعلى المغرب استقبالهم إن كان يدين ذلك ولا داعي لتصفية الحسابات باستغلال بشر في أزمة”.