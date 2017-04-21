انتشر فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، يظهر إحدى الفتيات الروسيات تقوم برقصة مثيرة وعلى جانبها طريق للسيارات.

هذا وأثناء قيام صديق الفتاة بتصويرها من خلال هاتفه المحمول، انقلبت الفرحة إلى حزن، حيث اصطدمت دراجة نارية مع سيارة وجها لوجه.

وعلى الأرجح، أن سائق السيارة لم يعير اهتمام للطريق، وإنما كان ينظر إلى رقص الفتاة، وعندها انحرف عن مساره واصطدم بسرعة عالية مع دراجة نارية.

ويظهر في نهاية الفيديو أن سائق الدراجة النارية مستلقيا على الأرض بدون حراك، حيث تفيد المعلومات الأولية أنه تعرض لإصابات شديدة وتم نقله إلى العناية المركزة.