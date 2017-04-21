أمر قاضٍ أمريكي في ولاية “أيداهو” مُغتصِب يبلغ من العمر (19 عاماً) بعدم ممارسة الجنس قبل أن يتزوج، بعد أن اعترف بارتكاب جريمة اغتصاب ضد فتاة عمرها (14 عاماً).

وحكم القاضي “راندي ستوكر”، على “كودي دوان سكوت” بالسجن لمدة عام، شريطة التزام الأخير بعدم ممارسة الجنس قبل الزواج، وقال إنه سيتم الإفراج عنهم ووضعه تحت المراقبة.

وقال “ستوكر” أثناء النطق بالحكم: “لم أرَ أبدا هذا المستوى من النشاط الجنسي من قبل صبي يبلغ من العمر 19 عاما”.

وقالت والدة الضحية للمحكمة: “كان القصد من البداية هو أن يأخذ ما يريده من ابنتي البالغة من العمر 14 عاما ويفقدها عذريتها”.