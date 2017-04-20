أشعلت مديرة حضانة في العاصمة الأردنية عمّان غضب مواقع التواصل بسبب تصرفها مع طفلة صغيرة وُصف بغير الرحيم، وهو الأمر الذي دفع قسم حماية الأسرة في مديرية الأمن العام بفتح تحقيق بالحادثة، إضافة إلى خطوات مشابهة اتخذت من وزارة التربية والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

وتناقلت مواقع التواصل مقطع فيديو للطفلة وهي تبكي خارج الحضانة من دون أن تلقى جواباً، وقال ناشروه إن المديرة تركت الطفلة في الخارج للتخلص من إزعاجها وتكرّر التصرف نفسه أكثر من مرة.

وقال المحامي محمد نظمي، الذي نشر المقطع، إن مديرة حضانة في عمّان عمدت إلى التخلص من إزعاج طفلة عمرها لا يتجاوز سنة ونصف بإلقائها خارج الحضانة طيلة فترة الدوام على مدار ثلاثة أيام متتالية. وفق ما ذكر موقع “العربي الجديد”.

وتابع نظمي أن المديرة “رفضت تدخل الجيران واستشفاعهم لها بالرحمة بحجة أنه ليس من شأنهم، ما استدعى تقديم شكوى لحماية الأسرة لفتح تحقيق بالموضوع ومعرفة أهل الطفلة ووضعهم بالصورة”.

وحظي المقطع بعشرات الآلاف من المشاهدات بعد نشره بساعات فقط، وتم تحميله عبر مختلف الحسابات والصفحات وجرى تبادله عبر المجموعات الفيسبوكية.

وأثار المقطع غضباً عارماً من قبل ناشريه ومشاهديه، وعلقت إحدى المتابعات متسائلة “من أين أتت السيدة بقسوة القلب هذه؟”، وردت أخرى “صوت الصغيرة لم يحرك فيها شيئاً”، بينما اكتفى ثالث بالدعاء عليها والقول “حسبنا الله ونعم الوكيل”، واعتبرت إحدى الصفحات أن هذا التصرف نتيجة توكيل الأمور إلى غير أهلها.