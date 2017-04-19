شنَّ القيادي في حزب “جبهة الإصلاح” السلفي التونسي، فؤاد بن صالح، هجوما شديدا على حكومة يوسف الشاهد، مؤكدا على أنها فشلت في إدارة البلاد كسابقتها، داعيا إلى تشكيل حكومة من شباب الثورة.

وقال “ابن صالح” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هذه الحكومة كمثيلاتها من الحكومات السابقة فشلت في إدارة البلاد نحتاج مسؤولين من شباب الثورة وليس من المنظومة القديمة بلادنا ليست فقيرة #مفقرة”.

هذه الحكومةكمثيلاتها من الحكومات السابقة فشلت في إدارةالبلاد

نحتاج مسؤولين من شباب الثورة

وليس من المنظومة القديمة

بلادنا ليست فقيرة#مفقرة — فؤاد بن صالح (@salah_foued) April 19, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” الثورة تجب ما كان قبلها تونس في حل من جميع العقود المذلة والناهبة لثرواتها تأميم الثروات هو الحل تونس موش فقيرة #مفقرة”.

الثورة تجب ما كان قبلها تونس في حل من جميع العقود المذلة والناهبة لثرواتها

تأميم الثروات هو الحل

تونس موش فقيرة#مفقرة — فؤاد بن صالح (@salah_foued) April 19, 2017

وتابع قائلا: “الأموال التي حصلت عليها تونس من خلال المؤتمر الاقتصادي يجب أن تذهب إلى الباعثين الشبان ولأصحاب المشاريع الصغرى #تشغيل تونس ليست فقيرة #مفقرة”.

الأموال التي حصلت عليها تونس من خلال المؤتمرالإقتصادي يجب أن تذهب إلى الباعثين الشبان ولأصحاب المشاريع الصغرى#تشغيل

تونس ليست فقيرة#مفقرة — فؤاد بن صالح (@salah_foued) April 19, 2017

واختتم مهاجما الاتفاقيات الدولية السابقة والتي التزمت بها الحكومة: ” قانون لا يكون في خدمة البلاد والمواطنين فهو تحت أقدامنا فالثورة لا تعترف بالبروتوكولات ولا بالإتفاقيات السابقة #الثورة_مستمرة حتى تحقق أهدافها”.