شنَّ القيادي في حزب “جبهة الإصلاح” السلفي التونسي، فؤاد بن صالح، هجوما شديدا على حكومة ، مؤكدا على أنها فشلت في إدارة كسابقتها، داعيا إلى تشكيل حكومة من .

 

وقال “ابن صالح” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هذه الحكومة كمثيلاتها من الحكومات السابقة فشلت في إدارة البلاد نحتاج مسؤولين من شباب الثورة وليس من المنظومة القديمة بلادنا ليست فقيرة #مفقرة”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى: ” الثورة تجب ما كان قبلها في حل من جميع العقود المذلة والناهبة لثرواتها هو الحل تونس موش فقيرة #مفقرة”.

 

وتابع قائلا: “الأموال التي حصلت عليها تونس من خلال يجب أن تذهب إلى الباعثين الشبان ولأصحاب المشاريع الصغرى #تشغيل تونس ليست فقيرة #مفقرة”.

 

واختتم مهاجما السابقة والتي التزمت بها الحكومة: ” قانون لا يكون في خدمة البلاد والمواطنين فهو تحت أقدامنا فالثورة لا تعترف بالبروتوكولات ولا بالإتفاقيات السابقة #الثورة_مستمرة حتى تحقق أهدافها”.