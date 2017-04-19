في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، اتهم الداعية السعودي الشهير، الدكتور عائض القرني، قناة “الجزيرة” الناطقة باللغة الإنجليزية، بنشر مقالات ومقاطع تتهم السعودية ودعاتها وعلمائها بدعم الإرهاب، معتبرا ما تم ذكره بأنه باطل.

وقال “القرني” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مرفقا بها صورة ضوئية لأجزاء من مقالات يعود تاريخها للعام 2011: ” عثرت على مقالات ومقاطع في موقع الجزيرة بالانجليزي تتهم بلادنا ودعاتنا وعلماءنا بنشر الإرهاب في العالم، وهذا باطل”.

1- عثرت على مقالات ومقاطع في موقع الجزيرة بالانجليزي تتهم بلادنا ودعاتنا وعلماءنا بنشر الإرهاب في العالم، وهذا باطل. pic.twitter.com/aB6IYEBLFH — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 18, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى:” بلادنا تقوم على منهج الوسطية والاعتدال كما في كتاب الله وسُنّة رسوله ﷺ لا إفراط ولاتفريط والكل يجتهد لتحقيق: “وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً”.

2- بلادنا تقوم على منهج الوسطية والاعتدال كما في كتاب الله وسُنّة رسوله ﷺ لا إفراط ولاتفريط والكل يجتهد لتحقيق:

"وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً" — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 18, 2017

وأردف: ” بلادنا اكتوت بالإرهاب سنين عديدة، وأكثر دولة تضررت من الإرهاب وويلاته هي السعودية وهي أكثر من حارب الإرهاب”.

3-بلادنا اكتوت بالإرهاب سنين عديدة، وأكثر دولة تضررت من الإرهاب وويلاته هي السعودية وهي أكثر من حارب الإرهاب. — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 18, 2017

وتابع قائلا: ” هذه خطب الحرمين مكة والمدينة مُسجّلة ومُذاعة بلغات العالم ليس فيها إلّا الدعوة إلى الوسطية والاعتدال والسماحة واليُسر.”

6-هذه خطب الحرمين مكة والمدينة مُسجّلة ومُذاعة بلغات العالم ليس فيها إلّا الدعوة إلى الوسطية والاعتدال والسماحة واليُسر. — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 18, 2017

من جانبه رد مدير تحرير صحيفة العرب القطرية، جابر بن ناصر المري على تغريدات “القرني”، مؤكدا بأن المقالات تعود لعام 2011 وان من أثارها الأن لا هدف له إلا الوقيعة بين قطر والمملكة العربية السعودية.

وقال “المري” في سلسلة ردوده: ” شيخي الفاضل، أُشهد الله على حبي لك فيه المقالة من 2011، ومن أثارها الأن يريد الوقيعة بيننا قال ﷻ إِن جَاءَكُمْ فَاسقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا”.

@Dr_alqarnee شيخي الفاضل، أُشهد الله على حبي لك فيه

المقالة من 2011، ومن أثارها الأن يريد الوقيعة بيننا قال ﷻ إِن جَاءَكُمْ فَاسقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) April 19, 2017

وأضاف: ” شيخي، نحبكم ونجلّكم مشايخنا وندافع عنكم مهما كلفنا ذلك من قذق وأذى، آلمني نقلك لمقالة من 2011 في الوقت الذي نحتاج له لوحدة الصف والكلمة.”

@Dr_alqarnee شيخي، نحبكم ونجلّكم مشايخنا وندافع عنكم مهما كلفنا ذلك من قذق وأذى، آلمني نقلك لمقالة من 2011 في الوقت الذي نحتاج له لوحدة الصف والكلمة. — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) April 19, 2017

وتابع قائلا: ” والذي قذف في قلوبنا حبكم يامشايخنا أن من أثار هذا الأمر الأن رغم أنه من 2011، ليس إلا منزعج بأن #قطر و #السعودية على مذهب واحد ومصير واحد”.

@Dr_alqarnee والذي قذف في قلوبنا حبكم يامشايخنا أن من أثار هذا الأمر الأن رغم أنه من 2011، ليس إلا منزعج بأن #قطر و #السعودية على مذهب واحد ومصير واحد — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) April 19, 2017

ودخل البروفيسور محمد هنيد، المستشار السابق للرئيس التونسي المنصف المرزوقي على الخط مدحضا رواية “القرني” قائلا: ” من علامات نفاق مدّعي العلم هو نزع النصوص من سياقها. أشك انك تقرأ أنجليزي او فرنسي. حدك ما حُفّظت. بلغ تحياتنا لقنوات الدعارة #mbc و #العربية”.

@Dr_alqarnee @HAWiiiii0 من علامات نفاق مدّعي العلم هو نزع النصوص من سياقها. أشك انك تقرأ أنجليزي او فرنسي. حدك ما حُفّظت. بلغ تحياتنا لقنوات الدعارة #mbc و #العربية — محمد هنيد (@MohamedHnid) April 18, 2017

في حين شكك الكاتب القطري “عبد الله الملا” في قدرة “القرني” على قراءة الإنجليزية قائلا: ” شيخ عايض سؤال مع حبي وتقديري.. ماهو مقدار معرفتك باللغة الإنجليزية حتى تحكم أن المكتوب في الموقع وفي هذه الصفحة تحديدا إساءة ؟!”.