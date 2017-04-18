تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لمواطنة تونسية تعرض أبنائها للبيع وسط العاصمة بسبب .

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت وبجانبها ثلاثة ابناء (طفل و فتاتان) وتحمل لافتة كتب عليها “هؤلاء أغلق مورد رزقهم الوحيد و لم أستطع توفير القوت اليومي لهم”، متضمنة رقم هاتفها ، كما أن كل من أطفالها حمل لافتة كتب عليها عمره و عبارة “للبيع”.

 

ووفقا للفيديو، فقد ذكرت المرأة بأن قامت بإغلاق مقهى زوجها المصدر الوحيد لدخل العائلة ، مشيرة الى أن في الولاية لا يريدون مقابلتها حتى تشرح لهم وضعها الاجتماعي حتى يجدون حلا لها.
وشددت على أنها اليوم لا تستطيع توفير قوت أبنائها الثلاثة لذلك قررت بيعهم .