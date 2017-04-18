تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لمواطنة تونسية تعرض أبنائها للبيع وسط العاصمة تونس بسبب الفقر.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت المرأة وبجانبها ثلاثة ابناء (طفل و فتاتان) وتحمل لافتة كتب عليها “هؤلاء الأطفال أغلق مورد رزقهم الوحيد و لم أستطع توفير القوت اليومي لهم”، متضمنة رقم هاتفها ، كما أن كل من أطفالها حمل لافتة كتب عليها عمره و عبارة “للبيع”.

ووفقا للفيديو، فقد ذكرت المرأة بأن السلطات قامت بإغلاق مقهى زوجها المصدر الوحيد لدخل العائلة ، مشيرة الى أن المسؤولين في الولاية لا يريدون مقابلتها حتى تشرح لهم وضعها الاجتماعي حتى يجدون حلا لها.

وشددت على أنها اليوم لا تستطيع توفير قوت أبنائها الثلاثة لذلك قررت بيعهم .

