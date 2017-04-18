أنجبَ سائق شاحنة يبلغ من العمر (70 عاماً) في باكستان 54 طفلا من 6 زوجات، كاشفاً عن انّه عندما كان أصغر سنا كان يمارس الجنس يومياً.

وكان عبد المجيد منغال، من “نوشكي” بـ”كويتا” غرب باكستان، أنجب 54 طفلا في حياته، وعلى الرغم من أن 12 طفلا من أطفاله قد ماتوا، إلا أنه لا يزال لديه 22 ابنا و20 بنتا.

وقال: “في الأيام الأولى، كان قوتي جيدة وكان عليَّ أن أمارس الجنس يوميا، ولكن بعض من أطفالي ماتوا، عملت بجد وقدمت تعليما جيدا لأبنائي الأكبر سنا، ولكن الآن أنا رجل عجوز”.

وتزوج عبد المجيد زوجته الأولى عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما لكنه تزوج خمس نساء أخريات منذ ذلك الحين، وجنبا إلى جنب مع وفاة 12 من أولاده، فقد اثنين من زوجاته.

وقال: “بعض أطفالي الرضع لم يحصلوا على ما يكفي من الحليب ولم أكن أملك المال حتى ماتوا، كما أن واحدة من زوجاتي توفيت جنبا إلى جنب مع طفلنا، حيث كانت مريضة ولأننا لم يكن لدينا أي أموال توفيت وكنت عاجزا وعاطلا عن العمل”.

وقد عمل عبد المجيد كسائق شاحنة يكسب نحو 15 ألف روبية باكستانية شهريا، وابنه الأكبر على قيد الحياة، يدعى عبد الباري منغال، يبلغ من العمر الآن 32 عاما، وتبع خطى والده في العمل كسائق شاحنة لدعم الأسرة.

وتعيش العائلة الضخمة في منزل من سبعة غرف حيث ينام الأطفال بشكل منفصل مع أمهاتهم.