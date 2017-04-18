ندد الداعية السعودي الشهير الشيخ عائض القرني بمن أسماهم “دراويش أهل السنة” الذين يصدقون ويتداولون الكذب الصادر عن من أسماهم ب”أذناب إيران”.

وتحدث القرني في تغريدات متواصلة له عن دور أذناب إيران في ترويج الأكاذيب عن علماء اهل السنة.

وكان القرني يرد بذلك على ما وصفه ب”كذبة” انه اشترى “ناقة” بأربعة ملايين ريال سعودي من مزاد علني.

ووصف القرني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، الشخص الذي نشر تلك المعلومات بأنه كذّاب، قائلاً: “الذي نشر هاشتاق أنني اشتريت ناقة بأربعة مليون ريال كذاب أشر مفتري، اللهم إنّا نجعلك في نحره، ونعوذ بك من شره”.

وافاد المحامي ماجد قاروب أن الحسابات المسيئة للعلماء والدعاة مصدرها “أذناب إيران في المنطقة وينشرها بسذاجة دراويش أهل السُنّه”، على حد تعبيره وفقا للتغريدة التي اعاد القرني نشرها