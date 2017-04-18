علق أنور عشقي، الجنرال السعودي وعضو مجلس الشورى السابق، على استفتاء التعديل الدستوري في تركيا، معتبرا أن الانقسام الحاد بين المعسكرين الموافق والرافض للتعديلات “ظاهرة صحية”، معتبرا أن تهنئة الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاءت من باب العدالة “الشرعية” التي تطبقها المملكة، وفقا لفلسفته!

وقال “عشقي” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الانقسام في تركياعلى الدستور، يشكل ظاهرة صحية ، لانه يمثل اختلافا في وجهات النظروهذا يمثل في حد ذاته دعما للتقدم والتطور”.

الانقسام في تركياعلى الدستور، يشكل ظاهرة صحية ، لانه يمثل اختلافا في وجهات النظروهذا يمثل في حد ذاته دعما للتقدم والتطور. — د. أنور عشقي (@DrEshki) April 17, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” هناك عدالتان عدالة شرعية وعدالة وضعية، فالعدالة الشرعية هي ماجاء بها الاسلام ، والوضعية تتمثل في الديمقراطية التركية لهذا هنات المملكة تركيا”.

هناك عدالتان عدالة شرعية وعدالة وضعية، فالعدالة الشرعية هي ماجاء بها الاسلام ، والوضعية تتمثل في الديمقراطية التركية لهذاهنات المملكة تركيا. — د. أنور عشقي (@DrEshki) April 17, 2017

وأوضح قصده بالقول: ” المملكة تطبق العدالة الشرعية”.