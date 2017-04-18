أعلن الباحث والحقوقي الجزائري، الدكتور أنور مالك عن تبرأه من الرسالة التي أرسلها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بمناسبة ذكرى الجلاء، مؤكدا بأن هذه الرسالة لا تمثله ولا تمثل كل جزائري شريف.

وقال “مالك” في سلسلة تغريدات شديدة اللهجة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن”:” موقف سلطات #الجزائر من #الشعب_السوري الذي يبيده نظام سفاح وغزاة يحتلون وطنه مخجل لنا كجزائريين لأنه رفس قيما أخلاقية وثورية وتاريخية لبلادنا”.

موقف سلطات #الجزائر من #الشعب_السوري الذي يبيده نظام سفاح وغزاة يحتلون وطنه مخجل لنا كجزائريين لأنه رفس قيما أخلاقية وثورية وتاريخية لبلادنا — أنور مالك (@anwarmalek) April 18, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى موجها حديثه للمسؤولين في بلاده: ” ياحكام الجزائر قد نسامحكم على نهب ثرواتنا لكن لن نسامح أبدا على ضرب مبادئ ثورتنا مع شعوب مضطهدة ولا يوجد بعصرنا من يعاني الاضطهاد كشعب سورية”.

ياحكام الجزائر قد نسامحكم على نهب ثرواتنا لكن لن نسامح أبدا على ضرب مبادئ ثورتنا مع شعوب مضطهدة ولا يوجد بعصرنا من يعاني الاضطهاد كشعب سورية — أنور مالك (@anwarmalek) April 18, 2017

وتابع قائلا: ” تهنئة بوتفليقة إلى #بشار_الكيماوي لا تمثلني كجزائري ولا تمثل كل شرفاء الجزائر الذين لا يمكن أبدا أن يصطفوا مع سفاح ذبح شعبه ورهن للغزاة بلده”.

تهنئة بوتفليقة إلى #بشار_الكيماوي لا تمثلني كجزائري ولا تمثل كل شرفاء الجزائر الذين لا يمكن أبدا أن يصطفوا مع سفاح ذبح شعبه ورهن للغزاة بلده pic.twitter.com/18nEhSsabq — أنور مالك (@anwarmalek) April 18, 2017

واختتم تدويناته قائلا: ” بوتفليقة يهنئ الاسد! أسوأ مايمكن أن يقرأه جزائري فيه ذرة شرف لكن لا عجب أن رئيسا فقَدَ الأهلية لعجزه الصحي يراسل آخر فقَدَ الإنسانية بجرائمه”.