بسم الله ما شاء الله. الحمدلله. #سعد_لمجرد أخيرا بره أسوار السجن. الف مبروك. و إن شاء الله البراءه جايه. و التعويض جاي و لو الست اللي رمت بلاها عليه دي طلعت مصابه. و هو طلع برئ. انا هفضل طول عمري مقاطعه البلد اللي إسمها فرنسا دي و عمري ما هروحها ابدا.

A post shared by Randa Elbehairy (@randaelbehairyofficial) on Apr 15, 2017 at 5:19pm PDT