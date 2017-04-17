أعلنت الممثلة المصرية “رندة البحيري” مقاطعة فرنسا والامتناع في السفر إليها في حال تبين أن الفنان المغربي سعد لمجرد كان ضحية لمؤامرة الفتاة الفرنسية التي اتهمته باغتصابها.

وكتبت البحيري على على انستغرام: “بسم الله ما شاء الله. الحمدلله. سعد لمجرد أخيرا بره أسوار السجن. الف مبروك. و إن شاء الله البراءه جايه. و التعويض جاي و لو الست اللي رمت بلاها عليه دي طلعت نصابه. و هو طلع برئ. انا هفضل طول عمري مقاطعه البلد اللي إسمها فرنسا دي و عمري ما هروحها ابدا”.

بسم الله ما شاء الله. الحمدلله. #سعد_لمجرد أخيرا بره أسوار السجن. الف مبروك. و إن شاء الله البراءه جايه. و التعويض جاي و لو الست اللي رمت بلاها عليه دي طلعت مصابه. و هو طلع برئ. انا هفضل طول عمري مقاطعه البلد اللي إسمها فرنسا دي و عمري ما هروحها ابدا. A post shared by Randa Elbehairy (@randaelbehairyofficial) on Apr 15, 2017 at 5:19pm PDT

وتعرضت “البحيري” لموجة من التهكم بسبب تلويحها بمقاطعة فرنسا، إذا ما كان النجم سعد لمجرد بريئاً وتعرض للظلم والتبلي من قبل متهمته بالاغتصاب.

وجاء في بعض التعليقات على منشور البحيري: “الأيام بيننا بنشوف بتروحي فرنسا أو لا”.

وقال متابع آخر: “فكرتيني بـجملة هفضل مقاطعة البلد اللي اسمها فرنسا دي بتهديد مصطفى قمر لداعش”.

وأطلق القضاء الفرنسي سراح الفنان المغربي، سعد لمجرد، بشكل مؤقت مع إلزامه بحمل سوار إلكتروني لتعقب تحركاته، حسب ما ذكرت مصادر إعلامية مغربية، الخميس الماضي.