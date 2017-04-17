شنَّ المحلل السياسي السعودي، إبراهيم الشدوي، هجوما عنيفا على النظام الحاكم في الجزائر، معتبرا أن الدماء مهدورة في الجزائر إرضاء لـ”العسكر”، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في الرابع من آيار/مايو المقبل مغتصبة، على حد وصفه.

وقال “الشدوي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في الجزائر الدماء مهدوره لإرضاء العسكر!”.

في الجزائر الدماء مهدوره لإرضاء العسكر! — إبراهيم الشدوي (@ibrahimalshadaw) April 17, 2017

وأضاف في تغريدة سابقة معلقا على الانتخابات الجزائرية، واصفا الحال بأنه: ” اغتصاب الانتخابات في الجزائر”.