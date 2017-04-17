شنَّ المحلل السياسي السعودي، إبراهيم الشدوي، هجوما عنيفا على النظام الحاكم في ، معتبرا أن مهدورة في الجزائر إرضاء لـ””، مشيرا إلى أن التي من المقرر إجراؤها في الرابع من آيار/مايو المقبل مغتصبة، على حد وصفه.

 

وقال “الشدوي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في الجزائر الدماء مهدوره لإرضاء العسكر!”.

 

وأضاف في تغريدة سابقة معلقا على الجزائرية، واصفا الحال بأنه: ” الانتخابات في الجزائر”.