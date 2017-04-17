ذكرت مصادر محليّة في مدينة “تفراوت” المغربيّة، أنّ السّكان ضبطوا إمام مسجد في أحضان عشيقته، بعد ملاحظتهم تغيّبه عن المسجد.

وفي التفاصيل، لاحظ المصلون غياب الإمام عن المسجد، فجر الجمعة الماضية، ولم يكترثوا للأمر، غير أن إحدى الأسر لاحظت غياب إحدى بناتها عن المنزل، ما دفعها إلى الخروج، والبحث في ظلمة الليل.

وبعد بحث في أرجاء المنطقة، تمكنت الأسرة المذكورة من رصد الإمام رفقة الفتاة في منطقة مهجورة غارقين في الرذيلة.

وتم إبلاغ رجال الدرك الملكي، الذين حضروا إلى المكان، واقتادوا الإمام وعشيقته إلى مركز الدرك. وأشار موقع “اليوم24” المغربي إلى أنه تم توقيف الإمام وعشيقته للتحقيق معهما في انتظار تقديمهما للنيابة العامة.