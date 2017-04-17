حذر الباحث والحقوقي الجزائري الدكتور أنور مالك، الجزائريين من تحويل بلادهم لساحة حروب طائفية “نجسة” عبر طائفة تابعة لإيران تسعى لزعزعة امن الجزائر.

وقال “مالك” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”حذار أيها الجزائريون من صناعة طائفة تابعة لإيران فستزعزع أمن #الجزائر القومي وتحولها إلى ساحة لحروب طائفية نجسة”.

حذار أيها الجزائريون من صناعة طائفة تابعة لإيران فستزعزع أمن #الجزائر القومي وتحولها إلى ساحة لحروب طائفية نجسة.#لا_للولي_الفقيه_بالجزاير — أنور مالك (@anwarmalek) April 17, 2017

ودعا في تغريدة أخرى أبناء الشعب الجزائري في هاشتاج ” #لا_للولي_الفقيه_بالجزاير”، الذي سينطلق مساء اليوم قائلا: ” ناشطون جزائريون يطلقون حملة #لا_للولي_الفقيه_بالجزاير ضد مخططات ايران للتوغل في بلادهم وصناعة طائفة شيعية موالية لها وتخدم مشروعها شاركوهم”.

ناشطون جزائريون يطلقون حملة #لا_للولي_الفقيه_بالجزاير ضد مخططات ايران للتوغل في بلادهم وصناعة طائفة شيعية موالية لها وتخدم مشروعها

شاركوهم — أنور مالك (@anwarmalek) April 17, 2017

يشار إلى أن الدكتور أنور مالك من أكثر المقاومين للمد الإيراني في البلاد العربية وخاصة الجزائر، حيث أطلق العديد من الحملات ضد التدخل الإيراني في الجزائر التي لا تترك مناسبة إلا وتستغلها من اجل نشر المذهب الشيعي هناك.