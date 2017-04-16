احتفى مستخدمو موقع التغريدات القصيرة «تويتر» ببراءة آية حجازي وزوجها و6 آخرين من تهمة «الاتجار في البشر».

وتصدر هاشتاج #آية_حجازي قائمة الأكثر تفاعلًا على موقع «تويتر» بعد ساعتين فقط من إصدار حكم البراءة.

وعبر الهاشتاج أعرب عدد من المستخدمين عن سعادتهم ببراءة آية وزوجها، فيما رأى آخرون أن براءة الزوجين ارتبطت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من الرئيس السيسي خلال الزيارة، إطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين في مصر. وفق ما رصد موقع “مصر العربية”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، ببراءة آية حجازي و7 آخرين من اتهامهم بالاتجار في البشر.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد دبوس، وأبو المجد أحمدو، وبحضور محمد وحيد ممثل النيابة، وسكرتارية طلعت عبده، وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهمين، محمد حسنين مصطفى، وآية محمد نبيل، وشريف طلعت محمد، وأميرة فرج محمد، وإبراهيم عبدربه أبو المجد، وكريم مجدي محمود، ومحمد السيد محمد، رمضان عبدالمعطي، كوِّنوا عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم، وتم احتجازهم داخل كيان مخالف للقانون، ودون ترخيص، وأطلقوا عليه «جمعية بلادى»، وهو شقة بالعقار رقم 31 بشارع محمد محمود بدائرة قسم عابدين بالقاهرة.