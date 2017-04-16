حكم على جدة اساءت استغلال حفيدتها البالغة من العمر سبع سنوات وإرهابها بينما كانت ترتدي ملابس “ساحرة”، بثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة.

وتم الحكم على “جنيف س. روبنسون” البالغة من العمر (51 عاماً)، في مدينة أوكلاهوما، يوم الخميس، بعد إدانتها بارتكاب خمسة تهم جنائيّة ضد الأطفال، وحكم على صديقها “جوشوا جرانجر”، البالغ من العمر (33 عاماً)، بالسجن لمدة 30 عاماً لدوره فى السماح بوقوع الاعتداء.

ويقول المدّعون إن “روبنسون” أدارت “بيتا من الفظائع”، حيث تعرضت الضحية للتعذيب مرارا وتكرارا.

“ما فعلته كان مروعا وما فعلته سوف يؤثر إلى الأبد على هذه الطفلة وأخوتها”، هكذا يقول دا مريديث للقاضي ميشيل ماكلوي في الحكم.

ويقول المدعون إن “روبنسون” غالبا ما كانت ترتدي ملابس ساحرة تُدعى “نيلدا”، بينما تنكر “جرانجر” كشيطان يسمى “كوغرو”.

وعند إصدار الحكم، كشف المدعون العامون لأول مرة في المحكمة عن شريط فيديو يوضح “روبنسون” وهي ترتدي ملابس نيلدا.

وكشفت قاضية “ماكلوي” عن صورتين لضحية الاعتداءات تم التقاطهما قبل وبعد إرسالها للبقاء مع روبنسون.