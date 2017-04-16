أكد برنامج “ET بالعربي”، الأحد، أن الفنان المغربي سعد لمجرد، سيصدر أغنية جديدة بعد الافراج المؤقت عنه عقب 6 أشهر قضاها خلف القضبان الحديدية في سجن فلوري ضواحي باريس.

وأوضح البرنامج الذي يبث على قناة ” mbc4″ أن إصدار أغنية “لمجرد” سيكون مباشرة بعد انتهاء التحقيق معه الذي من المحتمل أن يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وكانت مصادر إعلامية فنية عربية، قد كشفت أن الملحّن والموزع الموسيقيّ اللبناني جان ماري رياشي، أعلن أنّ أغنية الفنان سعد لمجرد ضمن ألبوم “out of the blue” ستُذاع للجمهور قريباً، بعد خروج “لمعلم” من السجن.

وأشارت المصادر ذاتها أن رياشي قال كذلك “يمكن أن تصدر الأغنية مباشرة بعد إطلاق سراح لمعلم..وأنا متحمس لذلك”.